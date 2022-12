Ast: slitta la ripartenza dopo la fermata natalizia

Slitta la ripartenza all’Ast dopo la fermata natalizia di dicembre: mercoledì la direzione aziendale ha annunciato alla rsu la necessità di prorogare la cassa integrazione ordinaria fino al 7 gennaio prossimo fino ad un massimo del totale dei dipendenti.

Tutto il calendario della fermata

I reparti Acc/Lac ripartiranno il 9 gennaio alle 6, Pix 1/2, Lac10 e laminatoi il 10 gennaio alle 6, mentre BA3 resterà fermo tutto il mese di gennaio. Tutte le restanti linee ripartiranno il 9 gennaio alle 6. Il Centro di finitura tornerà invece in attività l’11 gennaio alle 6, il Tubificio il 5 gennaio alle 6, la Società delle fucine il 2 gennaio alle 6, tranne la fucinatura che riprenderà le attività il 9 gennaio alle 6. In merito ai lavoratori somministrati di lungo corso, è stata confermata dalla direzione aziendale la volontà di stabilizzare i 61 rimanenti – dopo i 59 già stabilizzati – entro marzo 2023, salvo nuovi ulteriori periodi di cassa integrazione. L’azienda ha anche informato del trasferimento nei prossimi giorni di sei operatori dal Centro di finitura verso altri reparti di Ast. Infine, per quanto riguarda il personale impiegatizio, in vista della scadenza dell’accordo sullo smart working, fissata il 31 dicembre, la direzione aziendale ha comunicato la volontà di interrompere la possibilità di svolgere lavoro agile per un giorno a settimana, in attesa di un provvedimento al momento allo studio del governo.