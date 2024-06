Ast su Mascia Aniello: «Ambiente è priorità. Adiremo le vie legali»

dello studio legale Ranalli Associati

per conto di Acciai Speciali Terni SpA

A seguito delle dichiarazioni di questi giorni da parte dell’ex assessore all’ambiente sig.ra Mascia Aniello, riprese da numerose testate giornalistiche, la presente viene inviata per rimarcare la priorità assoluta che Acciai Speciali Terni SpA ha sempre dato, e sta dando, all’attenzione per l’ambiente in tutti i contesti in questi giorni emersi. Stante quanto sopra, sarà premura di Acciai Speciali Terni SpA provvedere a difendere, a strettissimo giro, le proprie ragioni nelle sedi più opportune per ottenere il risarcimento dei danni subiti e/o subendi, nonché per difendere l’onorabilità propria e di tutti gli stakeholders coinvolti, confidando nel giusto indirizzo del percorso giudiziale.

TUTTO SU AST – UMBRIAON