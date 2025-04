di Fra.Tor.

Prosegue lo sciopero dei dipendenti di Terni della società di consegne Gls iniziato il 17 aprile. «Uno sciopero ad oltranza – esclamano i lavoratori – fin quando l’azienda non ci darà ciò che ci spetta di diritto». Intanto in città sono comparsi diversi striscioni in sostegno alla lotta dei lavoratori.

Come già spiegato la scorsa settimana i dipendenti sono in sciopero «perché l’azienda si rifiuta di pagarci l’indennità di trasferta, sottraendo dalle buste paga circa 350 euro, oltre a costringerci ad utilizzare mezzi che necessiterebbero di manutenzione, uno infatti ha preso fuoco recentemente. E come se non bastasse non ci è stata rinnovata la copertura sanitaria».

«Dall’azienda non abbiamo ricevuto nessuna risposta, se non la minaccia di licenziamenti. Siamo circa 20 persone ad essere in sciopero e abbiamo saputo che sono stati chiamati dei lavoratori da altre sedi fuori città per sostituirci, una condotta antisindacale che continua a ledere i nostri diritti. Nei prossimi giorni cercheremo un incontro in Comune per attenzionare l’amministrazione su ciò che sta accadendo e nel frattempo non ci spostiamo da qui perché pensiamo che la nostra sicurezza e la nostra dignità valga più di qualche giorno di lavoro perso a causa dello sciopero».

Il sindaco Stefano Bandecchi e l’assessore allo sviluppo economico Sergio Cardinali fanno sapere che mercoledì mattina incontreranno a palazzo Spada una delegazione dei lavoratori Gls.