La fermata di maggio di tre settimane per una linea dell’area a caldo è ancora in corso, ma è tempo di pensare allo stop estivo degli impianti in Acciai Speciali Terni. Venerdì, su richiesta delle rsu e come previsto dall’accordo sottoscritto al Dipartimento territoriale del lavoro, la direzione aziendale ha comunicato ai rappresentanti dei lavoratori il calendario di massima della fermata, per aree produttive e servizi. Al momento poche sorprese e durata ‘standard’, salvo ulteriori modifiche nelle prossime settimane.

L’Acciaieria dovrebbe fermarmi per 20 giorni, precisamente dalle 6 del 4 agosto alle 22 del 24 agosto. Lac dalle 6 del 5 agosto alle 22 del 24 agosto. Questa invece la fermata prevista nel dettaglio in Pix1/2: Lac 10/Lac 2 dalle 22 del 10 agosto alle 22 del 24 agosto; Lac 4/Laf4/Laf6/Ba3 dalle 6 dell’11 agosto alle 22 del 24 agosto; Zml 2-6-5-7-8-9-11/Temper 2-3/Lpn2 dalle 6 dell’11 agosto alle 6 del 25 agosto; Ba2 dalle 22 del 12 agosto alle 14 del 23 agosto (fermo produzione). Società delle fucine: Fuc-Colaggio dalle 6 del 28 luglio alle 6 del 19 agosto; Pressa dalle 6 del 4 agosto alle 6 del 5 settembre; Tratt-Mecc dalle 14 del 12 agosto alle 6 del 23 agosto. Cst/Pix3: dalle 6 dell’11 agosto alle 6 del 25 agosto. I servizi seguiranno le fermate delle aree di appartenenza.