Ast, tagli e fermate confermati. Sindacati a confronto col prefetto

Nessun rinnovo per 17 contratti in scadenza il 30 giugno, confermate le fermate di fine mese, stop collettivo della fabbrica per la pausa estiva dal 1° al 16 agosto: queste le comunicazioni che la direzione aziendale di Ast ha dato martedì alle rsu, ribadendo di fatto quanto annunciato nell’incontro della settimana precedente. Tra le altre comunicazioni fatte ai delegati di fabbrica – oltre ai dettagli della fermata di luglio dovuta agli scarichi produttivi – anche quelle che riguardano l’area Laminazione a caldo e il Centro di finitura: la prima marcerà a 15 turni anche la settimana che inizierà il 22 giugno, l’altro per il mese di luglio avrà uno scarico che si ripercuoterà su circa 10 persone a turno. Nei prossimi giorni le rsu verranno convocate per parlare della gestione dello smart working.

Marcegaglia venerdì in Umbria

Mercoledì pomeriggio, intanto, ‘call’ convocata dal prefetto per i segretari provinciali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb, che nei giorni scorsi avevano proclamato lo stato di agitazione per tutto il sito, non solo di fronte alla situazione contingente dello stabilimento, ma anche per puntare l’attenzione sulle lente procedure di ristrutturazione aziendale da parte di ThyssenKrupp. Procedure che per mesi e mesi potrebbero rappresentare un’incognita per i destini dello stabilimento di viale Brin. Come annunciato, delle interlocuzioni sono state avviate a tutti i livelli istituzionali, come dimostra anche l’incontro in videoconferenza di mercoledì. Intanto è confermata per venerdì la visita in Umbria, tra Terni e Perugia, di Antonio e Emma Marcegaglia: accompagnati dai vertici di Confindustria in tre tappe distinte gli industriali mantovani interessati all’acciaieria incontreranno il sindaco Latini, le organizzazioni sindacali, e la presidente della Regione Tesei. A loro il compito di illustrare, almeno in parte, i piani in serbo per Ast.