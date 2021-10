Ast, Tesei: «Arvedi riporterà investimenti e magnetico». Ma i timori restano

di F.L.

«Auspico, anzi ne sono convinta, che potremo apprezzare un piano industriale caratterizzato da investimenti importanti, con un’attenzione al laminato a freddo, alla forgia e con il ritorno nel medio-lungo periodo del magnetico»: la presidente della Regione, Donatella Tesei, lo dice alla fine del suo intervento – durante la conferenza ‘Il futuro di Ast e lo sviluppo industriale ed occupazionale della conca ternana’, organizzata venerdì mattina dall’assemblea legislativa a palazzo Gazzoli – e le sue parole sembrano più di una semplice speranza. Il primo incontro ufficiale con il cavaliere Giovanni Arvedi ci sarà i primi di novembre a Perugia – ha annunciato lei stessa -, ma la governatrice dell’Umbria assicura di aver seguito «fin dal primo momento questa vicenda e tutto l’iter che porterà definitivamente alla vendita» dell’acciaieria di Terni e spiega che «ci sono tutti i segnali perché questo sito possa prevedere uno sviluppo importante per la città». Rassicurazioni che però non cancellano i timori espressi da più parti da sindacati, rsu e associazioni di categoria come Federmanager, oltre che da parte della politica.

Dubbi e interrogativi

Quasi una trentina gli interventi che si sono succeduti nella conferenza fiume richiesta dalle opposizioni a palazzo Cesaroni e decisa all’unanimità dal consiglio regionale, tra istituzioni regionali e locali e parti sociali, comprese le associazioni di categoria (assente invece Ast, che non risulta fosse invitata). Un’occasione di confronto che non si presentava da tempo – e che molti hanno auspicato si possa replicare in futuro -, che se da un lato ha confermato, a grandi linee, qualche punto che sembra ormai fermo del piano industriale di Arvedi – investimenti, ritorno del magnetico, salvaguardia dell’occupazione, attenzione all’ambiente e al welfare – dall’altro ha messo in fila, uno dietro l’altro, tutti gli interrogativi e le contraddizioni che rimangono ancora aperti in questo frangente di transizione. «Si è chiusa una fase critica ma se ne sta aprendo un’altra molto importante, il pronunciamento dell’Antitrust» ha messo in guardia Emilio Trotti, della segreteria regionale della Fim Cisl. «Ricordo che già ci siamo scottati una volta, per questo i facili trionfalismi non li condivido» ha continuato, stigmatizzando anche il poco coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. E’ il Tubificio a rappresentare la maggiore preoccupazione, nell’ambito della procedura davanti all’Antitrust, ma non solo. «Con l’acquisizione di Ast, Arvedi potrebbe raggiungere una posizione dominante rispetto alla gamma di prodotti che un solo produttore può fornire al mercato» ha spiegato Alessandro Rampiconi, segretario della Fiom Cgil di Terni. E sempre in merito al Tubificio Marco Bruni, rsu della Fismic, ha ricordato l’indotto di 600 persone che gira intorno, aggiungendo anche i suoi interrogativi – non è stato il solo – sul possibile ritorno del magnetico. «I brevetti sono stati venduti, gli spazi fisici per gli impianti non ci sono e serve un investimento davvero importante». E anche per Daniele Francescangeli, segretario Ugl metalmeccanici, il timore è che «l’Antitrust possa dirci che dobbiamo chiudere qualche pezzo di produzione. Attenzione perché ne usciremo di nuovo penalizzati».

Posizioni diverse

Futuro di Società delle Fucine e Aspasiel, sistemi informativi, commerciali, amministrativi e approvvigionamento sono altre delle questioni che tengono banco secondo sindacati e rsu. «Ast sarà controllata da Arvedi o sarà fusa nel gruppo?» è il dubbio che ci si pone, la cui risposta potrebbe avere ricadute non indifferenti sul piano impiegatizio. La vede scura anche Augusto Magliocchetti, responsabile siderurgia di Federmanager. «Oggi ci sono tutti i presupposti per nuove esperienze negative con l’Antitrust – ha sottolineato – perché qualche trasformatore, scottato dalla mancata acquisizione (Marcegaglia, ndr), potrebbe fare opposizione a questa acquisizione per cercare una compensazione. Inoltre l’area commerciale è ancora in mano a chi domani sarà il nostro competitor (ThyssenKrupp, ndr), mentre non c’è chiarezza sui centri di servizio». Decisamente su posizioni più ottimistiche i rappresentanti di imprese e industriali. «Finalmente Ast torna sotto la bandiera italiana, la cosa migliore che ci poteva succedere. Farà cose importanti, Arvedi è un acciaiere vero» ha detto Carlo Salvati, presidente di Confapi Umbria. Parole che fanno il paio con quelle di Riccardo Morelli, presidente della sezione di Terni di Confindustria. «Al momento – ha sottolineato – la soluzione Arvedi è ottimale per vari motivi: in primis è un player italiano, un leader nazionale nella produzione di laminati piani e potrebbe diventarlo di prima fascia a livello europeo. E’ un soggetto solido, con una visione di lungo periodo e che ha sempre colloquiato con i territori».