Athletic Terni, numeri in crescita nonostante l’emergenza Covid

Un 2020 complicato per tutti a causa della pandemia ma che, per l’Athletic Terni, ha visto incrementare il numero degli iscritti. Tempo di bilanci per la società ternanan: raggiunta quota 300 iscritti tra Fidal, Fispes, Fitri e Libertas, con un +25 solo per quel che concerne l’atletica leggera.

La necessità di adattamento e l’impatto femminile

Il Covid-19 ha cambiato i piani di tutti. «Il 2020 – sottolinea la società – è stato un anno di crescita per l’#iloverun Athletic Terni. Crescita numerica dal punto di vista degli iscritti alle varie sezioni della società sportiva, ma anche e soprattutto sotto il profilo organizzativo. Perché se è vero che la pandemia ha costretto a rinviare l’edizione 2021 della Terni Half Marathon, inizialmente prevista per metà gennaio, l’emergenza ha stimolato la capacità di adattamento. In questi termini è stata ripensata la formula della Stravalnerina che nella nuova versione Country Edition con partenze scaglionate (una delle prime competizioni a livello nazionale in questa modalità) ha reso possibile lo svolgimento della gara, attesa da molti atleti. Allo stesso modo è andata in scena la prova finale della Coppa Italia di lanci paralimpici all’impianto Bertolini di Narni Scalo. Senza dimenticare il progetto di riqualificazione del camposcuola Casagrande di Terni, presentato nell’ambito del bando Sport e Periferie promosso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. In un anno reso complicato dalla pandemia, l’#iloverun Athletic Terni ha raggiunto Un dato importante da sottolineare è la presenza femminile: un terzo dei tesserati Fidal sono donne, dato che rappresenta un vero motivo di orgoglio. La fiducia delle famiglie ternane, che fornisce forza e spinta propulsiva per il futuro, è dimostrata anche dagli oltre 100 ragazzi iscritti. A questi – conclude la società – aggiungono i tecnici e tutti gli istruttori che, anche nei giorni più duri e difficili, hanno portato avanti gli allenamenti ed il lavoro della società. Se in Umbria c’è stato un calo minimo dei tesserati, l’#iloverun Athletic Terni ha invece registrato una crescita. Presupposti che inducono all’ottimismo e ad avere fiducia nel 2021».