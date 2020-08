Lancio del disco, Faloci sul tetto d’Italia

C’è un umbro sul tetto d’Italia – non la prima volta – nel lancio del disco. Al ‘Colbachini’ di Padova, dove sono in corso di svolgimento gli Assoluti di atletica leggera, Giovanni Faloci ha battuto la concorrenza – 10° affermazione tricolore per lui – per andarsi a prendere l’oro: il 24enne di Umbertide (è cresciuto nella Libertas di Città di Castello), in forza alle Fiamme Gialle, ha lanciato a 61,87. Ben tre metri megio di Nazzareno Di Marco delle Fiamme Oro.

IL LANCIO TRICOLORE DI FALOCI (VIDEO FIDAL)

Faloci 61,87 tricolore agli Assoluti di Padova #atletica il disco è di Giovanni Faloci! 💿 Agli #Assoluti2020 il miglior risultato italiano dell'anno: ecco il VIDEO del 61,87 di #PadovaCONI Italia Team European Athletics World Athletics Gepostet von Federazione Italiana di Atletica Leggera am Samstag, 29. August 2020