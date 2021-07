Fere, torna Pettinari. C’è Mazzocchi. Affanno per il portiere

Un giocatore già protagonista a Terni nella clamorosa salvezza della stagione 2016-2017 con Fabio Liverani in panchina e un giovane di proprietà dell’Atalanta. Entrambi utili a rinforzare l’attacco di Cristiano Lucarelli per la serie B in partenza tra poco più di un mese: Stefano Pettinari, svincolato dopo l’ultima avventura al Lecce, e Simone Mazzocchi sono due nuove ‘Fere’.

Ufficiale il 22enne

Dall’Atalanta arriva in prestito la punta protagonista con la Reggiana nell’ultima stagione con 29 presenze e 7 gol nel campionato cadetto, mentre in precedenza ha vestito la casacca del Südtirol in Lega Pro con 66 gettoni e 15 marcature all’attivo: si unisce – mercoledì ha raggiunto le Fere a Tirrenia – alla batteria degli under a disposizione del tecnico livornese. Per lui anche presenze con le selezioni giovanili azzurre.

Torna il romano

Sempre per il reparto avanzato la società di via della Bardesca ha raggiunto l’accordo – ne ha parlato il portale gianlucadimarzio.com – per firmare un contratto triennale. Per lui, dopo la salvezza con la maglia rossoverde di quattro anni fa (13 presenze e 2 reti), recenti avventure con Lecce, Pescara e Trapani: nelle ultime quattro stagioni doppia cifra di realizzazioni in due occasioni, meno bene nelle altre. Salvo sorprese sono attesi anche gli arrivi di altri due under, Gabriele Capanni e Christian Capone. Per il pacchetto arretrato nel mirino c’è Salim Diakite del Teramo.

Affanno portiere

Nel contempo il ds Luca Leone non è ancora riuscito a perfezionare uno dei colpi programmati. Dopo Andrade – sfumato – si è allontanato anche Paleari del Genoa: decisivo in tal senso il forte pressing del Benevento di Fabio Caserta. Alla società – in questo caso si tratterebbe di un under – non dispiace Alessandro Russo, classe 2001 in forza al Sassuolo. Domenica intanto è in arrivo la prima amichevole: alle 18 c’è la Roma di Mourinho a Trigoria, mentre il debutto ufficiale è previsto per l’8 agosto al Liberati in coppa Italia contro l’Avellino.