Intervento difficile nella mattinata di venerdì per le squadre di soccorso dei vigili del fuoco e del Sasu, il soccorso alpino e speleologico dell’Umbria che si sono mosse per recuperare un deltaplanista atterrato in una zona impervia sul Monte Cucco, in provincia di Perugia. L’uomo è rimasto infortunato ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche i sanitari del 118. Era arrivato anche l’elisoccorso ma il suo utilizzo non si è reso necessario.

