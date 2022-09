Attigliano: ubriaco e sotto l’effetto di droga aggredisce carabinieri. Arrestato un 53enne

Un 53enne di Roma, residente ad Attigliano (Terni), è stato arrestato nella notte fra martedì e mercoledì dai carabinieri del comando stazione di Giove – Compagnia di Amelia – per i reati di violenza di resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento dei militari è scattato dopo la segnalazione, giunta alla centrale operativa dei carabinieri di Amelia, di una lite in famiglia fra l’uomo e la compagna all’interno della loro abitazione ad Attigliano, durante la quale il 53enne aveva messo a soqquadro casa, rompendo suppellettili e arredamenti.

Sul posto i carabinieri hanno trovato il 53enne evidentemente ubriaco – e per questo è stato soccorso dagli operatori del 118 – e in uno stato di forte di agitazione. Tanto da aggredire verbalmente i sanitari dell’ambulanza e, fisicamente, i carabinieri che hanno tentato di riportarlo alla calma ed evitare guai peggiori. Per i militari, alcune escoriazioni agli arti superiori ma nulla di grave. Alla fine è stato condotto in ospedale, a Terni, dove è emerso anche l’uso precedente di droga.

Per il 53enne, dopo cure ed accertamenti, è così scattato l’arresto in flagrante da parte dell’Arma giovese: arresto poi convalidato mercoledì dal tribunale di Terni che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.