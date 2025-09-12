Danni e disagi nel pomeriggio di giovedì lungo la strada statale 147 Assisana, dove all’altezza di Ospedalicchio di Bastia Umbra un’autovettura ha urtato e quindi abbattuto una barriera del passaggio a livello. Immediato l’intervento degli addetti di Trenitalia che hanno presidiato l’area – i treni sono transitati a velocità ridotta per ragioni di sicurezza – con l’utilizzo di una barriera mobile temporanea per regolare il traffico. Traffico che ha fisiologicamente risentito dell’accaduto, con code e rallentamenti. L’impianto è stato poi ripristinato nel corso della serata di giovedì. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Assisi per i rilievi del caso.