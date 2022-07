Auto brucia in galleria nella zona di Colfiorito

Incendio di un’auto, domenica mattina lungo la statale Val di Chienti all’interno della galleria Cupigliolo, chilometro 12+820, prima di Colfiorito (Foligno) in direzione Marche. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco folignati che hanno domato le fiamme e, soprattutto, hanno verificato l’eventuale presenza di persone coinvolte. Fortunatamente non risultano feriti, come accertato sul posto anche dagli agenti della polizia Stradale – intervenuti anche per la gestione della viabilità – e dagli operatori del 118. Nel concitati momenti del rogo, la galleria è stata ovviamente invasa dal fumo che, tuttavia, non ha causato ulteriori problemi.

Alle ore 11.23 Anas informa che il tratto stradale è stato provvisoriamente chiuso e si sta operando per ripristinare il prima possibile la circolazione.