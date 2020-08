Auto contro scooter a Sabbione: 47enne ferito

Incidente stradale sabato mattina in strada di Sabbione, a Terni: l’impatto è stato fra un’autovettura – una Lancia Musa condotta da una 53enne ternana – ed uno scooter con in sella un 47enne di Terni (C.D. le sue iniziali). Quest’ultimo è finito a terra ed è stato soccorso dagli operatori del 118, con successivo trasporto in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Secondo una prima ricostruzione, l’autovettura stava svoltando per accedere al parcheggio di un’attività mentre lo scooter procedeva in direzione via Narni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale ternana con personale dell’ufficio incidenti e del nucleo radiomobile.

