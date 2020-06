Auto in scarpata, feriti due militari a Gubbio

Intervento del Soccorso apino e speleologico dell’Umbria, dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Gubbio, nella prima mattinata di sabato all’altezza di un’area boschiva di Petazzano per un’autovettura precipitata in una scarpata: sono coinvolti due guardie forestali, una donna ed un uomo. L’elisoccorso del 118, con a bordo un medico anestesista rianimatore, un infermiere e un tecnico di elisoccorso del Sasu, è intervenuto per soccorrere i feriti.

Codice rosso, ma non in pericolo di vita



Il veicolo militare si è ribaltato più volte durante un’escursione legata ad un’attività nella zona. I forestali sono rimasti coscienti ed hanno così potuto chiamare i soccorsi: la donna (circa 40 anni) è stata trasportata all’ospedale di Perugia con un trauma cranico e toracico, mentre l’uomo (37) si trova nel nosocomio di Branca. In un primo momento per loro era stato stabilito il ‘codice rosso’, ma da quanto si apprende le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.