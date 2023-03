Auto sospetta in E45, i due a bordo fuggono: era piena di refurtiva

L’auto, sospetta, era ai margini della E45, all’altezza di Ponte San Giovanni. Per questo gli agenti della squadra Volante di Perugia hanno deciso di controllarla e subito i due soggetti a bordo sono fuggiti a piedi in direzione Tevere, facendo perdere le proprie tracce. Dagli accertamenti eseguiti, il veicolo è risultato rubato lo scorso 6 marzo a Deruta: all’interno c’erano confezioni di tabacco, una consolle per videogiochi e indumenti. A quel punto la polizia ha contattato il proprietario del veicolo: l’auto era sua ma il materiale all’interno, no. L’ipotesi della polizia è che, «anche alla luce della tipologia di refurtiva recuperata, l’episodio sia ricollegabile all’operazione del 9 febbraio scorso, quando gli agenti delle Volanti hanno trovato, all’interno di un cunicolo del centro di Perugia, oggetti provento di furto con la denuncia di due uomini per i reati di ricettazione, possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso e invasione di edifici». Anche in quell’occasione era stata recuperata un’altra auto risultata rubata e immediatamente restituita alla proprietaria. Durante il servizio di controllo del territorio, inoltre, gli agenti delle Volanti hanno rinvenuto in zona Fontivegge uno zaino contenente cinque computer, tutti risultati rubati nei giorni scorsi all’interno di due negozi del centro di Perugia.

