Si apre un nuovo capitolo per Avigliano Umbro (Terni) con l’apertura, sabato 13 settembre in corso Roma 78, del negozio di abbigliamento Moda 2000. Protagonista – e titolare – la 22enne Sofia Catalucci: in una fase in cui spesso si registrano chiusure, la novità rappresenta anche un segno di fiducia verso la comunità. Segno – elemento di ulteriore importanza – che arriva da una giovane che vuole costruire qui il proprio futuro, riportando in vita un’attività storica.

«Ho sempre sognato – racconta Sofia Catalucci – di fare qualcosa di mio e aprire un negozio era tra i miei desideri più grandi. Dopo aver lavorato in vari settori, ho capito che era il momento giusto per mettermi in gioco. Ho scelto Avigliano Umbro perché è il mio paese, dove sono cresciuta e voglio restare. Con Moda 2000 voglio offrire capi unici e accessibili, pensati per tutte le età e per ogni occasione, creando un luogo in cui i clienti possano sentirsi a casa».

«In un momento in cui tante attività chiudono – aggiunge l’assessore comunale al commercio Daniele Marcelli – una giovane sceglie di vivere e lavorare qui. Non rincorre il ‘posto fisso’, ma si mette in proprio e investe sul nostro paese. È una scelta di coraggio e visione che va sostenuta. Invito tutti a supportare il commercio locale: significa vita, vetrine accese, rapporti umani ed economia di relazione. A Sofia i miei auguri più sinceri: Moda 2000 potrà diventare un punto di riferimento per Avigliano e un esempio per altri giovani».