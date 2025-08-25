Ancora un’operazione dei carabinieri della stazione di Montecastrilli, coadiuvati dai militari dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Amelia, che, con il supporto del Nucleo carabinieri forestale di Avigliano Umbro e di un equipaggio del Nucleo elicotteri carabinieri di Roma-Urbe, nei giorni scorsi hanno setacciato i boschi e le frazioni di Montecastrilli ed Avigliano Umbro per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

«I controlli, sia dal cielo che da terra – spiega una nota dell’Arma – sono scattati dopo alcune segnalazioni da parte di cittadini locali e si sono concentrati nella zona della Mascia, presso la frazione di Santa Restituta (Avigliano Umbro) e nella zona di Castel dell’Aquila (Montecastrilli), alla ricerca di bivacchi abusivi occultati nelle fitte zone boschive presenti in quell’area. Nel corso dell’attività i militari dell’Arma hanno controllato diverse persone e mezzi lungo le strade provinciali e rurali del territorio, oltre ad un esercizio pubblico: tra i soggetti controllati risultano due cittadini marocchini che sono stati trovati in possesso di involucri di cocaina, entrambi segnalati alla prefettura in qualità di assuntori».