Avigliano Umbro e Montecastrilli sul piede di guerra: «Nessuno tocchi i nostri medici di base»

Una situazione che si pensava risolta sei mesi fa, con la sostituzione dei tre medici di medicina generale andati in pensione, con altrettanti professionisti. Invece dal 31 dicembre prossimo, i territori di Avigliano Umbro e Montecastrilli rischiano di perdere un altro ‘pezzo’ sanitario e per questo numerosi cittadini dei due comuni, hanno inteso prendere ‘carta e penna’ e scrivere un’accorata lettera alla presidente della Regione Donatella Tesei, all’assessore regionale alla salute Luca Coletto, alla Usl Umbria 2 e ai due sindaci interessati.

La questione

In sostanza i cittadini, ricordando le vicissitudini del passato «risolte egregiamente grazie all’intervento della Usl Umbria 2 e degli enti locali», piombano su un’attualità che parla di uno dei tre medici operativi – una dottoressa che segue circa 1.500 mutuati – ‘in partenza’ dal 1° gennaio perché legata ad un incarico semestrale e quindi in scadenza. «Si tratta di provvedimenti che vanno contro ogni logica morale e sanitaria, lasciando spazio a paure ed anche a ricorsi al Tar». La domanda che i cittadini aviglianesi e montecastrillesi si pongono è: «Perché aver affidato 1.500 mutuati, creando così un rapporto di fiducia medico-paziente, attivando in molti casi percorsi medici importanti per i pazienti più fragili, con patologie anche serie?». In sostanza, dopo sei mesi di ‘ricostruzione’ – pienamente soddisfacente a giudicare dal tono della missiva – ora si rischia di tornare da capo perché gli incarichi temporanei questo prevedono: ovvero lo stop anche quando si è intrapreso un percorso virtuoso. «Ben vengano nuovi medici di base nelle zone carenti – scrivono i cittadini -. Devono però essere provvedimenti definitivi, stabili e non incarichi di sei mesi per poi ritrovarsi con gli stessi problemi». La richiesta è chiara: confermare tutto così com’è, ovvero una situazione oggi – e finalmente – caratterizzata da «equilibrio e stabilità».