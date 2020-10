Avigliano Umbro piange Valter Bianconi

Cordoglio ad Avigliano Umbro (Terni) per la scomparsa di Valter Bianconi – aveva soltanto 59 anni, lascia la moglie e due figlie -, lavoratore Ata presso le scuole e membro del direttivo della Pro loco: uno dei pilastri della festa dell’Agosto Aviglianese, per spirito e impegno. «Sempre fra i primi ad arrivare quando c’era da fare qualcosa, e sempre fra gli ultimi ad andare via una volta che tutto era stato fatto», ricorda il consigliere comunale Daniele Marcelli. I funerali si terranno domenica 4 ottobre alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Avigliano Umbro.

Il messaggio

A ricordarlo, con affetto e commozione, è la stessa Pro loco di Avigliano Umbro: «Oggi è un giorno triste e questo cielo grigio lo dimostra. Abbiamo perso un collega, una colonna portante della Pro loco ma soprattutto un grande amico. Valter era tutto questo e molto di più. Una figura importante della nostra comunità, una persona positiva e sempre sorridente. Uno di quei pochi che difendono il proprio pensiero, che lo espongono con un’enfasi che non siamo più abituati a vedere. Caro Valter, le riunioni del direttivo non saranno più le stesse senza di te che ti alzavi in piedi per far valere meglio il tuo pensiero. L’Agosto Aviglianese non avrà più lo stesso spirito senza te che il pomeriggio lavoravi in taverna a dorso nudo e la sera eri sempre in prima linea in cucina fra fornelli e fuochi. Ci mancherai proprio tanto. Ti vogliamo immaginare in un Cicchio che non finisce mai. Solo musica e birra. Grazie di tutto, grazie di esserci stato».