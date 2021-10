Avigliano Umbro, prova di cinofilia in memoria di Ivo Angeli

Una prova di cinofilia venatoria di eccellenza per il 1° trofeo Federcaccia S. Uberto – 4° Memorial Ivo Angeli. Si è svolta a Sismano, frazione di Avigliano Umbro, grazie all’organizzazione della Federazione nazionale italiana della caccia in collaborazione con la struttura regionale: il concorrente con il miglior punteggio è ammesso di diritto alla selezione per il mondiale.

La prova

In 33 si sono messi alla prova nell’evento che ha visto la presenza di Anuska Angeli, figlia di Ivo, e diverse autorità della Federcaccia: il presidente nazionale Massimo Buconi, il vicepresidente regionale Giulio Piccioni, il segretario regionale Giampiero Morosi e il numero uno della commissione sportiva nazionale Aldo Pompetti. A vincere le batterie sono stati Michele Lamberti, Ivano Zama e Alessandro La Bella. Premio speciale al conduttore Zama, speciale al concorrente più giovane – classe 1999 – Francesco Monaco. Vincitore del trofeo Fidc S. Uberto è Alessandro La Bella.