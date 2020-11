Avvistato a Terni il postino di ‘C’è posta per te’

Con la divisa e il borsello, in sella alla bici, non poteva di certo passare inosservato per le vie della città: Gianfranco Apicerni, uno dei postini del famoso programma di Canale 5 ‘C’è posta per te’, è stato avvistato a Terni giovedì mattina. Scatti ‘rubati’ dai passanti lo ritraggono nelle zone di ponte Carrara e Lungonera, dove è stato notato insieme alla troupe della trasmissione. Mistero fitto sui motivi della presenza a Terni, in particolare sul nome del destinatario dell’invito nello studio di Maria De Filippi, solitamente inviato da un conoscente che vuole recapitargli un messaggio a sorpresa. Per saperne di più bisognerà però attendere: le registrazioni della popolare trasmissione, iniziate a settembre, andranno in onda agli inizi del 2021.

