Cascata delle Marmore nuova frontiera del naturismo? A giudicare da quanto accaduto nel pomeriggio di mercoledì 3 settembre, sì. Alcuni giovani si sono introdotto nell’area, con il getto d’acqua chiuso, e hanno fatto il bagno – nudi – nel gelido vascone del secondo salto. Almeno fino a quando non si sono resi conto che il personale addetto era presente e si era accorto di loro. Così, alla spicciolata, hanno lasciato l’area per evitare qualche guaio. E il bagno ‘nature’ è stato interrotto sul più bello. A riportare la notizia in prima battuta, umbria24.it