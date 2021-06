Bake off Italia Dolci, puntata a Perugia in onda ad ottobre

Andrà in onda ad ottobre su Real Time la puntata di Bake off Italia registrata in questi giorni a Perugia. Le riprese si sono concluse fra la presenza di tanti curiosi e qualche polemica per il passaggio dei camion con le attrezzature in pieno centro, dove è stata allestita la scenografia.

La puntata di Perugia

Bake off Italia-Dolci in forno, il talent show basato sulla sfida tra pasticcieri amatoriali con la creazione di torte e dolci, è condotta da Benedetta Parodi e si sposta di città in città. Quella perugina è la nona puntata della stagione. La puntata è stata realizzata con il filmmaker perugino Federico Locchi.

Il selfie davanti alla Fontana Maggiore

I concorrenti, provetti pasticceri hanno fatto il loro ingresso davanti alle telecamere partendo dalle scale di palazzo dei Priori. Ad attenderli i giurati Damiano Carrara ed Ernst Knam e Benedetta Parodi, la presentatrice, in un lungo abito rosso, con cui si è fatta anche un selfie davanti alla Fontana Maggiore. Utilizzati anche gli spazi di Sala Vaccara e Sala Notari.

Focus sul cioccolato

Ovvio che, nel rispetto dell’iconografia perugina, la puntata sia stata dedicata al cioccolato: per l’occasione il maestro cioccolatiere perugino Alberto Farinelli ha realizzato una ciaramicola a base di cacao per Ernst Knam, che ha sua volta nel fa fatto una variazione sul tema.