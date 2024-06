Ballottaggi: a Perugia e Bastia centrosinistra avanti. Foligno, Gubbio e Orvieto: in vantaggio il centrodestra

In aggiornamento

Chi è in vantaggio

A Perugia, Vittoria Ferdinandi (centrosinistra) è avanti sulla candidata del centrodestra Margherita Scoccia. A Foligno in testa Stefano Zuccarini (centrodestra) su Mauro Masciotti (centrosinistra). A Bastia Umbra, Erigo Pecci (centrosinistra) in vantaggio su Paola Lungarotti (centrodestra). A Gubbio, Vittorio Fiorucci (centrodestra) è davanti a Rocco Girlanda (civico). Ad Orvieto la sindaca uscente Roberta Tardani (centrodestra) è in vantaggio su Stefano Biagioli (centrosinistra).

Le affluenze

Di seguito le affluenze definitive nelle cinque città umbre al voto: Perugia 60,64%, Foligno 55,14%, Bastia Umbra 56,12%, Gubbio 53,43%, Orvieto 61,37%.

Alle ore 15 di lunedì si sono chiusi i seggi ed è iniziato lo spoglio dei cinque ballottaggi per l’elezione di altrettanti sindaci in Umbria, a Perugia, Foligno, Bastia Umbra, Gubbio e Orvieto.

