Centrosinistra ‘ribalta’ Perugia e Bastia. Al centrodestra Orvieto e Gubbio. Thrilling a Foligno: Zuccarini-bis per 27 voti

Foligno al centrodestra ma… Ore 17.05

A Foligno (dati Eligendo) ha vinto per 27 voti – ma con questi numeri il riconteggio è scontato – l’uscente Stefano Zuccarini (centrodestra) sullo sfidante Mauro Masciotti (centrosinistra) dopo un testa a testa estenuante. In termini percentuali è 50,06% a 49,94% e in termini assoluti è 12.135 voti per Zuccarini contro i 12.108 di Masciotti. Il centrosinistra, invece, ha nettamente vinto a Perugia con Vittoria Ferdinandi (52,12% contro il 47,88% di Margherita Scoccia, centrodestra) e a Bastia Umbra con Erigo Pecci (51,19% contro il 48,81% dell’uscente Paola Lungarotti, centrodestra). A Gubbio il centrodestra ha vinto per la prima volta (Vittorio Fiorucci con il 55,26% su Rocco Girlanda – civico – al 44,74%), lasciando il centrosinistra fuori dal ballottaggio. Ad Orvieto la sindaca Roberta Tardani (centrodestra) ha centrato la conferma, non senza ‘faticare’, superando il medico Stefano Biagioli (centrosinistra): è finita 50,85% a 49,15%.

Foligno, Masciotti avanti

Nella città della Quintana, con lo spoglio che ha raggiunto 49 seggi su 55, Mauro Masciotti (centrosinistra) è davanti al sindaco uscente Stefano Zuccarini (centrodestra). Sfida senza tregua con un vantaggio del primo di circa 130 voti.

Già sindaci. Ore 16.30

I risultati definitivi non ci sono ancora ma a Perugia, Vittoria Ferdinandi (centrosinistra) è la prima sindaca donna: ha vinto sulla candidata del centrodestra Margherita Scoccia. Centrosinistra vincente anche a Bastia Umbra con Erigo Pecci sulla sindaca uscente Paola Lungarotti (centrodestra). A Gubbio vince il centrodestra con Vittorio Fiorucci sul candidato civico Rocco Girlanda. A Foligno è testa a testa senza tregua e la sfida fra Stefano Zuccarini (sindaco uscente, centrodestra) e Mauro Masciotti (centrosinistra) si deciderà sul filo di lana, per un pugno di voti. Ad Orvieto ha vinto – di poco – l’uscente Roberta Tardani (centrodestra) su Stefano Biagioli (centrosinistra).

Chi è in vantaggio, ore 16.15

A Perugia – quasi metà dei seggi – Vittoria Ferdinandi (centrosinistra) è nettamente avanti sulla candidata del centrodestra Margherita Scoccia. A Foligno, due terzi dei seggi, è testa a testa fra Stefano Zuccarini (centrodestra) e Mauro Masciotti (centrosinistra). A Bastia Umbra – spoglio quasi concluso – Erigo Pecci (centrosinistra) è chiaramente davanti a Paola Lungarotti (centrodestra). A Gubbio – oltre due terzi dei seggi – Vittorio Fiorucci (centrodestra) è nettamente davanti a Rocco Girlanda (civico). Ad Orvieto – metà seggi – la sindaca uscente Roberta Tardani (centrodestra) è in leggero vantaggio su Stefano Biagioli (centrosinistra).

Le affluenze

Di seguito le affluenze definitive nelle cinque città umbre al voto: Perugia 60,64%, Foligno 55,14%, Bastia Umbra 56,12%, Gubbio 53,43%, Orvieto 61,37%.

Alle ore 15 di lunedì si sono chiusi i seggi ed è iniziato lo spoglio dei cinque ballottaggi per l’elezione di altrettanti sindaci in Umbria, a Perugia, Foligno, Bastia Umbra, Gubbio e Orvieto.

