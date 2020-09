Sabato sera in una frazione di Norcia è stato investito da un’auto un bambino di circa un anno e mezzo. Alla guida del veicolo sembrerebbe esserci stato il padre del piccolo che non lo avrebbe visto nei pressi dell’auto durante una manovra. La notizia è stata riportata dal quotidiano online Umbria24. Il bambino è stato trasportato all’ospedale Meyer di Firenze. I carabinieri di Norcia stanno effettuando degli accertamenti nella famiglia del piccolo, ma tutto riporterebbe a cause accidentali.

