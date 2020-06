«Stadio nuovo Ternana in cambio di clinica»

L’assessore regionale Enrico Melasecche ‘chiama’ a suo modo, il presidente della Ternana Stefano Bandecchi legge e ci mette un paio d’ore a rispondere. Comunicato del primo, video del secondo via Instagram e carte in tavola pubbliche: «Cosa voglio in cambio per fare lo stadio nuovo? I permessi per una clinica. La Regione dovrebbe saperlo». Ennesima puntata di una lunga partita.

MELASECCHE E L’INPUT PER BANDECCHI

NEL CONTEMPO SI BISTICCIA SULL’ACQUA

BANDECCHI E L’INTERESSE PER LE CELLULE STAMINALI: MODIFICATO STATUTO PER INGRESSI

La replica: «Lo faccio io, ma in questo modo»

Due persone che di certo non fanno fatica a parlare, tutt’altro. Ed ecco il risultato: «Il rapporto più difficile – la premessa dell’imprenditore livornese – lo riesco ad avere con l’Umbria. Faccio un ragionamento semplice, so che qualche assessore regionale – Melasecche non viene nominato, seppur i due si conoscano – si domanda cosa voglio e non voglio: onestamente non so bene di cosa si sta parlando. Ho detto che lo stadio di Terni lo posso costruire per intero e senza chiacchiere, nuovo e moderno. In cambio? Come dice la legge Stadi si possono fare operazioni di carattere commerciale. Voglio i permessi per una clinica di altissimo livello dove si possa fare ricerca scientifica e curare pazienti che arrivano dall’Umbria e da tutta Itaia creando 250 posti di lavoro in città, tutti qualificati e dando qualcosa di diverso. Facendo diventare l’Umbria una realtà di eccellenza in ambito sanitario. Niente di particolare, è scritto nella legge. Lo stadio va donato al Comune dopo averlo gestito per un tot. anni con la Ternana e può essere fatto in cambio di una clinica. Con 100 posti letto siamo tutti a posto. La Regione – la chiusura – lo dovrebbe sapere benissimo, sembra che tutte le volte chiacchiero arabo. Ora ho parlato in italiano. Se me la danno faccio lo stadio, altrimenti gioco con la Ternana e vado a farlo a Londra». La sensazione è che la storia sarà lunga. Per ora schermaglie e poco altro.