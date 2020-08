Baschi, danni a targa Martiri Foibe: scatta l’indagine

Polizia Municipale di Baschi in azione per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili in merito al danneggiamento della targa commemorativa in piazza Martiri delle Foibe, gettata a terra nella notte tra sabato e domenica. A renderlo noto è il sindaco Damiano Bernardini: «Ripristino in tempi rapidi e indagine. Nel frattempo – sottolinea il primo cittadino – stiamo provvedendo ad una tempestiva sistemazione della segnaletica, garantendo un ripristino in tempi rapidi. Il patrimonio pubblico esige rispetto assoluto ancor più quando rappresenta un valore storico o simbolico, come in questo caso. Su queste cose non si transige».

