Si è conclusa con successo la seconda edizione del torneo giovanile di basket 3×3 MINI3, andato in scena sabato 21 e domenica 22 giugno al campo delle Piscine dello Stadio di Terni. L’evento ha raccolto 80 giovani atleti tra gli 11 e i 14 anni, accompagnati da famiglie, tecnici e appassionati, provenienti da tutta l’Umbria, dal Lazio, dalle Marche e dalla Toscana.

Sabato si è disputata la categoria Under 14, con la vittoria della Jungle Team di Palestrina (Roma), che in finale ha superato la Union Campi di Campi Bisenzio (Firenze). Domenica è stato il turno della categoria Under 12, con ben 16 squadre partecipanti: a vincere sono stati Edoardo Minestrini, Leonardo Chiari ed Emanuele Bargellini, giovanissimi atleti che militano nella Union Basket Terni, superando in finale i Senza Testa di Osimo (Ancona). Le squadre vincitrici rappresenteranno ora il torneo alle finali regionali UMBRIA B’3, mentre le finaliste accederanno alle finali nazionali del circuito LB3 a Roseto degli Abruzzi (Teramo), in programma a fine agosto.

«Il MINI3 – affermano gli organizzatori – si conferma una vera festa del basket giovanile, nata dall’iniziativa di un gruppo di genitori di atleti ternani, con l’obiettivo di promuovere sport, divertimento e valori positivi tra i più giovani. Un ringraziamento speciale agli arbitri, ai segnapunti e a tutte le famiglie che hanno collaborato all’organizzazione. Il torneo tornerà nella prossima estate 2026, con nuove sfide e nuovi protagonisti».

