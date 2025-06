di Giovanni Cardarello

L’Italia del basket femminile è tra le prime quattro squadre del FIBA Women’s EuroBasket 2025, il campionato europeo itinerante per nazionali che vedrà il proprio epilogo tra il 27 e il 29 giugno a Il Pireo, in Grecia. Un risultato clamoroso, un sogno che si avvera a 30 anni di distanza dalla medaglia d’argento vinta a Brno e in un contesto dove il basket nazionale vive una contrazione e dove a livello europeo non giochiamo una finale di Champions League dal 1995.

Ma alle volte la chimica di squadra, alcune individualità di rilievo e le avversità – le azzurre hanno perso la stellina Matilde Villa alla vigilia degli Europei – fanno la differenza. E così partita dopo partita, vittoria dopo vittoria, l’Italia ha prima superato il difficile girone eliminatori giocato tutto nell’iconico PalaDozza di Bologna e poi, battendo la Turchia (76-74 dts), si è qualificata per le semifinali dove venerdì sfiderà la vincente di Germania-Belgio.

Un risultato straordinario per le azzurre, che con il successo con la Turchia si sono anche assicurate l’accesso al torneo pre-Mondiale che si giocherà a marzo 2026 e che qualificherà al Mondiale (Germania, 4-13 settembre 2026). Merito delle cinque campionesse dello starting five, Verona, Pasa, Zandalasini, Keys e Cubaj e delle loro compagne della panchina, Madera, Santucci, Fassina, Andrè, Spreafico e Trimboli, sapientemente miscelate nel minutaggio da coach Capobianco.

Ma la cosa interessante, oltre all’impresa sportiva in generale, è che una delle protagoniste principali è nata e cresciuta, sia fisicamente che cestisticamente a Terni. Parliamo di Lorela Cubaj nata a Terni l’8 gennaio 1999, ala dotata di grande presenza difensiva, forte nei rimbalzi e pericolosa in fase di realizzazione. Una giocatrice completa che, non a caso, ha calcato regolarmente i parquet della WNBA, la NBA femminile, con la canotta dei Seattle Storm, dei New York Liberty e degli Atlanta Dream.

Attualmente vesta la canotta della Reyer Venezia. Ma scopriamo qualche dettaglio in più della sua carriera. Lorela ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Pink Basket Terni, società satellite della Reyer Venezia. È entrata nel settore giovanile orogranata nel 2014 ed ha esordito in prima squadra nel 2015/2016. La sua forza fisica e mentale ha attirato l’attenzione delle università statunitensi dove ha giocato nei campionati universitari (con annessa borsa di studio sportiva) per la Georgia Tech dal 2017 al 2022.

La sua esperienza nel basket universitario USA è stata molto formativa e ricca di successi, tra cui la nomina ad ACC Defensive Player of the Year nel 2021 e nel 2022, oltre alla nomina della selezione nell’All-ACC First Team, la top five del torneo. Nel campionato universitario Lorela Cubaj ha anche stabilito il record di rimbalzi all-time della franchigia della Georgia Tech. Il naturale sbocco di questa esperienza è stata l’eleggibilità al Draft dove nel 2022 è stata selezionata come diciottesima scelta assoluta dalle Seattle Storm.

Successivamente è stata scambiata con le New York Liberty dove ha giocato undici partite nella sua stagione da rookie. Il passo successivo è stato l’arrivo alle Atlanta Dream dove ha giocato da titolare nella WNBA 2023 e 2024. Dal 2024/2025 il ritorno in Italia all’Umana Reyer Venezia. Ricca anche la carriera in nazionale dove ha partecipato a vari tornei giovanili, vincendo una medaglia d’argento ai campionati mondiali FIBA U17 nel 2016 e una medaglia di bronzo ai campionati europei FIBA U16 nel 2015. Ora la grande occasione di entrare nella storia del basket femminile italiano. L’impresa non è facile ma non impossibile.