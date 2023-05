Incidente stradale nella serata di domenica alle porte di Bastardo (Giano dell’Umbria), in via Monte Martini (strada regionale 316). Coinvolte due autovetture i cui conducenti sono rimasti feriti – in maniera non grave riferiscono i vigili del fuoco – con successivo trasporto in ospedale da parte del 118. Sul posto, oltre ai sanitari e al personale del 115 di Foligno, sono intervenuti i carabinieri per i rilievi volti a ricostruire la dinamica del sinistro.

