Bastia, la settimana si apre con tre ‘spaccate’

‘Tris’ di spaccate nella notte fra domenica e lunedì in altrettanti esercizi commerciali di Bastia Umbra (Perugia), tutti situati nel raggio di una cinquantina di metri. Colpiti un bar ed un negozio di abbigliamento in via Sandro Pertini ed un supermercato in via Gramsci. L’assalto dei malviventi – al momento ignoti – sarebbe scattato intorno alle 4 di mattina. I danni, per tutte le attività coinvolte, sono certi mentre i bottini sono in corso di valutazione. Sul posto si sono portati gli operatori della vigilanza privata e gli agenti del commissariato di Assisi. La zona, denoinata ‘Bastia due’, era stata già colpita in precedenza da azioni predatorie che avevano causato perdite e disagi agli esercenti derubati.

