L’assemblea dei soci della Bcc di Spello e del Velino, riunitasi ad Assisi, ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio 2024 che evidenzia – spiega una nota dell’istituto di credito – «una raccolta complessiva di 828 milioni di euro, in crescita dell’8% rispetto all’anno precedente, e crediti netti pari a 345 milioni di euro». «I crediti lordi, incluso il deteriorato – aggiunge la Bcc di Spello – ammontano a 363,7 milioni di euro. Le nuove delibere di credito nel 2024 si attestano a circa 72 milioni di euro a sostegno di famiglie, imprese e territorio. Le masse intermediate complessive superano i 1.183 milioni di euro». I Soci della Bcc sono oggi 3.745.

«L’indice CET1 – spiega ancora l’istituto umbro – si attesta al 26,50%, confermando una struttura patrimoniale tra le più solide del panorama bancario. La qualità dell’attivo resta eccellente: la copertura del credito deteriorato è pari all’89,6%, un valore che colloca la banca tra le eccellenze del settore. L’utile netto è di 6,38 milioni di euro; il capitale primario Tier 1, dopo gli accantonamenti a mutualità e beneficenza, si attesta a 48,5 milioni di euro».

«Questi risultati – ha detto il presidente Alessio Cecchetti durante l’assemblea – non sono un punto d’arrivo, ma uno slancio verso il futuro. Un futuro che vogliamo continuare a costruire insieme, mettendo sempre al centro i bisogni reali delle comunità». Il presidente ha poi aggiunto: «La banca rinnova il proprio impegno a essere un punto di riferimento per il territorio, con i valori cooperativi e mutualistici che ne guidano da sempre l’azione. La Bcc è parte della vita quotidiana delle persone, accompagna le idee che nascono e crescono nella comunità, ed è protagonista della costruzione di un domani per le nuove generazioni».

Accanto ai numeri, «il bilancio – riprende la nota aziendale – restituisce l’immagine di un istituto che continua a investire nel territorio, attraverso borse di studio, contributi e sostegno ad attività culturali, sportive e associative. Crescono anche la base sociale e i conti correnti, con un incremento superiore al 4%. Il bilancio 2024 conferma così la BCC di Spello e del Velino come una leva di sviluppo per l’economia dell’Umbria e del Lazio, capace di unire solidità, responsabilità e visione, anche in un contesto ancora segnato da incertezze macroeconomiche ma ricco di opportunità da cogliere con determinazione».