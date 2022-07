‘Belli come la vita, neri come la morte’, Gentiletti: «Bandecchi spieghi il significato»

‘Belli come la vita, neri come la morte’. C’è a chi non è sfuggita la scritta apparsa su una maglietta indossata dal presidente della Ternana Stefano Bandecchi durante una delle ultime uscite via Instagram: è Alessandro Gentiletti, consigliere comunale di Senso Civico. Che ora chiede delucidazioni all’imprenditore livornese.

BANDECCHI CITTADINO ONORARIO DI TERNI

L’input e l’essere colpiti negativamente

«Chiedo al presidente della Ternana – la richiesta dell’avvocato ternano – di volerci cortesemente spiegare il significato della maglietta che ha esibito nell’ultima diretta instagram e che ha catturato l’attenzione di tanti ternani. Quella scritta ‘Belli come la vita neri come la morte’ non è infatti passata indifferente. Non sfugge al presidente di essere ormai uno dei punti di riferimento di questa città, sia per l’impegno profuso nel sociale che per la cittadinanza onoraria che, quali rappresentanti del popolo ternano, abbiamo inteso di recente riconoscergli, accogliendo la richiesta che veniva dal coordinamento dei club rossoverdi. Il voto del consiglio sulla cittadinanza è caduto, per coincidenza, nello stesso giorno in cui abbiamo conferito la medesima onorificenza alla senatrice a vita Liliana Segre, deportata e sopravvissuta ai campi di sterminio nazifascisti. Ritengo doveroso, quindi, dare voce a tanti ternani, tra cui il sottoscritto, che sono rimasti negativamente colpiti da quella maglietta, a prescindere dalle critiche o tempeste social che ciò dovesse generare nei miei confronti. Il mandato elettorale me lo impone. Se si digita su google il motto messo in mostra dalla maglietta del presidente, fra le prime risposte alla ricerca, emergono canzoni inquietanti, che rievocano i tempi della dittatura fascista e ad essa inneggiano. Tempi particolarmente conosciuti e non dimenticati dai ternani che, come anche ricordato opportunamente dallo stesso presidente il giorno del conferimento della cittadinanza, subirono ben 108 bombardamenti. La città di Terni è stata medaglia d’argento al valor civile nella lotta di Liberazione. Guarda all’antifascismo – conclude Gentiletti – come punto essenziale della tenuta civile e di ogni azione politica. A quei valori si ispirano molte tifoserie locali, sempre presenti al fianco della nostra squadra sul campo di gioco, sostegno sicuro e leale ai nostri colori, che sono i colori di una intera città, pronta a far squadra per difenderli. Per questo mi permetto di chiedere al presidente di chiarire e intervenire».