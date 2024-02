La festa di battesimo diventa una rissa da saloon: sei denunciati

Sei uomini, tutti di origini romene, residenti nel Folignate e di età compresa fra 25 e 38 anni, sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Assisi – in collaborazione con il personale del commissariato assisano – per il reato di rissa. I fatti sono accaduti sabato scorso nella sala ricevimenti di un noto ristorante di Bettona, situato fra la frazione di Passaggio e il centro abitato, dove i sei si trovavano a cena con le proprie famiglie – e insieme ad altri invitati – per quella che doveva essere soltanto un’allegra festa di battesimo. A dettagliare la vicenda è Massimiliano Camilletti dalle pagine de ‘Il Messaggero-Umbria‘. Nel corso della serata, però, il clima conviviale è degenerato a causa di un alterco – sembra nato per qualche bicchiere di troppo, uno sguardo ritenuto ‘fuori posto’ e qualche parola troppo pesante – e i sei hanno iniziato a picchiarsi selvaggiamente di fronte ai presenti, basiti. Immediato l’allarme alle forze dell’ordine con l’intervento dei carabinieri e della polizia di Stato: a fatica gli operatori hanno riportato la calma, dividendo i coinvolti. Uno di loro ha riportato lesioni serie e, soccorso dal 118 presso il ristorante, è stato trasportato all’ospedale di Perugia: oltre alla frattura del setto nasale, i medici hanno riscontrato anche fratture multiple agli arti superiori. Le indagini, con l’identificazione dei partecipanti, sono sfociate nelle sei denunce a piede libero alla procura perugina.

