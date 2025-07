La squadra del circolo di biliardo ‘La Garuffa’ di Terni si è laureata campione regionale a squadre ai recenti campionati disputati nei giorni scorsi a San Mariano di Corciano (Perugia). Il team ternano, composto da giocatori di I, II e III categoria, ha superato in finale la squadra di Foligno. Per la Garuffa sono scesi sul ‘panno verde’ – laureandosi campioni ragionali – Salvatore Toni, Luca Pantalla, Riccardo Petrucci, Giovanni Sirimarco, Antonio D’Orazio, Salvatore Turi, Leonardo Quirini, Marco Nardi, Alberto Andreucci. Un risultato giunto a conclusione di un anno straordinario, tanto sul piano sportivo che sociale, nel segno dell’impegno e della serietà. Adesso per i giocatori de La Garuffa di Terni, capitanati da Salvatore Toni, l’appuntamento è il 13 e 14 settembre a Milano per le finali nazionali a squadre. «A volte – è il commento unico di tutta la squadra – anche piccoli trofei e traguardi rendono felici persone umili e passionali, perché questa per noi è solo una passione e niente di più».