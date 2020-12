Blind terzo a ‘X Factor’, ma vince la sfida del mercato: disco d’oro

«Non ho parole per esprimere la mia felicità» scrive ‘Franco’ su instagram. Si firma così Blind, il rapper di Ponte San Giovanni che non vince X Factor, ma vince il suo X Factor, trionfando nel settore che più conta, quello del mercato. Per lui infatti il disco d’oro per ‘Cuore Nero’ singolo da 25mila copie vendute e 4 milioni di clic sul canale ufficiale.

Una carriera luminosa davanti

Ha solo 20 anni e quindi una carriera davanti il rapper di Ponte San Giovanni che dopo le polemiche (per i commenti su Ponte San Giovanni) si impone anche – e soprattutto – con la musica. Il video del suo duetto con Emma Marrone sta spopolando sui social. E ci sono pure polemiche per l’eliminazione di quello che era considrato fra i favoriti, proprio insieme ai Melancholia, altro gruppo umbro.

Il post: «Una cosa incredibile»

«Cuore nero è disco d’oro. È la cosa più incredibile che mi sia mai successa. Ringrazio tutte le persone che stanno ascoltando la mia musica, questo regalo che mi avete fatto mi darà la forza e il coraggio per affrontare la grande sfida di domani. Ho ancora bisogno del vostro aiuto, ma vi prometto che saliró sul palco con questo stesso sorriso»