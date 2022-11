Un ternano al vertice della Confederazione europea raffa: Moreno Rosati presidente

Il nuovo presidente della Confederazione europea raffa – Cer – è un dirigente sportivo di Terni. Si tratta di Moreno Rosati, già vicepresidente vicario della Federazione italiana bocce e della Confederazione boccistica internazionale. Succede così al vertice del movimento boccistico europeo a Bruno Casarini, in carica dal 2007.

La soddisfazione

Il via libera per Rosati è arrivato al centro tecnico federale di Bergamo in occasione dell’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche del consiglio direttivo. Il dirigente ternano sarà accompagnato nell’avventura al vicepresidente vicario Davide Valsangiacomo (Svizzera), la vice-presidente Andrea Elsa Steininger (Austria), i consiglieri Macko Jan (Slovacchia), Gian Luigi Giancecchi (San Marino), Denis Peresic (Croazia) e Faik Kapsiz (Turchia). Alessandro Bianchi è il segretario generale: «Mi preme ringraziare il presidente uscente Bruno Casarini, a cui mi lega una profonda amicizia – le parole di Rosati – Un lavoro in continuità, rafforzando la pratica della Raffa nei Paesi dove già ci sono basi consolidate, con l’impegno di diffondere questa specialità anche nelle Nazioni dove questa si pratica di meno o è del tutto assente. L’idea di base, comunque, resta quella che nei diversi Paesi si arrivi a praticare Raffa, Volo e Petanque, in modo che si possa parlare un linguaggio unico, rappresentato dallo sport delle bocce. Ho espresso compiacimento ai dirigenti delle Federazioni boccistiche dei rispettivi Paesi europei, che hanno riposto fiducia nella mia persona. La Cer sarà a disposizione della Cbi per lo sviluppo delle bocce in tutto il mondo».

L’incarico prestigioso

I complimenti arrivano anche dal delegato provinciale del Coni, Fabio Moscatelli: «Un incarico prestigioso ed importante che si aggiunge a quelli di vicepresidente italiano e internazionale a conferma di un impegno nel mondo delle bocce svolto negli anni con competenza e passione che gratifica lui e al tempo stesso il movimento sportivo della nostra provincia che si arricchisce ancora di più nella qualità – conclude – della sua classe dirigenziale. Buon lavoro Moreno».