Borzacchini-Cuae Terni, uscita ‘picnic’ per ripartire

Pian piano si torna alla normalità. Quantomeno ci si prova. Il discorso vale anche per il Borzacchini Historic Terni: dopo oltre un anno e mezzo di stop forzato per via del Covid è ripresa l’attività per gli amanti delle auto d’epoca con l’evento di domenica organizzato dai locali club federati Asi. Un’uscita ribattezzata ‘picnic’.

I protagonisti

Con il Borzacchini anche il Cuae Terni, ovvero il Club umbro automotoveicoli d’epoca: un evento che simboleggia «il modo migliore di incontrarsi in allegria e spensieratezza dopo tanto buio». Nella prima mattinata c’è stato l’incontro in viale Bramante, quindi il tour tra le colline umbre con pasaggio ad Itieli per una visita all’antico borgo medioevale. Un’occasione utile anche per ammirare gli affreschi della chiesa di San Nicola di Bari grazie alla guida – ne ha curato il restauro – di Simone De Turres. Infine il trasferimento ai Prati di Stroncone con pranzo conviviale.