‘Tour’ in Valnerina per gli iscritti alla Borzacchini Historic Terni per la 10° edizione del ‘memorial Alfredo Pellegrini’, per l’occasione abbinato alla 2° coppa ‘Gabriele Benucci’. Le auto storiche, oltre 40, sono state protagoniste per ricordare due grandi amici scomparsi che hanno segnato con il loro impegno la fattiva partecipazione alla storia del club.

Dopo la partenza da Terni, le auto hanno raggiunto il borgo di Ferentillo per la visita alla Chiesa di Santa Maria: ci ha pensato il professore Tomassini a spiegare nel dettaglio la sua storia. Nell’occasione spazio alle prove di abilità cronometrate proprio in omaggio ad Alfredo Pellegrini, pluricampione italiano nella regolarità per auto sia moderne che storiche.

Ad aggiudicarsi il primo posto è stato l’equipaggio Narducci/Narducci a bordo di Fiat 1100, quindi l’equipaggio Pirri/Pirri e terzo Costantini/Costantini. La 2° coppa ‘Gabriele Benucci’ è stata assegnata invece all’auto più anziana presente, una Porsche 356 del 1954 dell’equipaggio Begliomini/Bramati.