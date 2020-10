Boschi ‘pericolosi’: due interventi in poche ore

Due interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia, nel tardo pomeriggio di lunedì, in altrettante aree boschive del territorio.

Il primo, intorno alle 18, da parte del 115 di Città di Castello per soccorrere un 81enne caduto in località Bivio Lugnano mentre stava andando a funghi con la moglie. L’anziano, ferito, è stato raggiuto e soccorso con tecniche speleo alpino fluviali. Successivamente è stato consegnato agli operatori del 118 per il trasporto in ospedale.

Il secondo intervento è stato messo in atto dalla prima partenza della centrale di Perugia, poco dopo le ore 19, in località Colle della Trinità. Un uomo di circa 70 anni ha richiesto soccorso perchè si era perso nel bosco. L’uomo è stato geolocalizzato dal personale Tas e raggiunto dal personale Saf, oltre che dagli uomini della squadra: risulta in buone condizioni ed è stato accompagnato alla sua auto.