Paura nel comune di Sant’Anatolia di Narco per un incendio boschivo divampato nel pomeriggio di ieri, 14 agosto, in località Caso, probabilmente a causa di un fulmine. Le fiamme sono partite intorno alle 17 e venerdì mattina alle 9.30, il fronte di fuoco misurava circa un chilometro, sul versante sud-ovest del monte Coscerno.

Sul posto è stato subito presente il Dos (Direttore delle operazioni di spegnimento) e sono entrati in azione due mezzi aerei, Can 31 e Can 20, impegnati nei lanci d’acqua. Nel pomeriggio si è reso necessario anche l’intervento dell’elicottero S64 ‘Cocis’ per supportare le operazioni.

A terra hanno lavorato 4 squadre dell’Agenzia forestale regionale, coordinate con i mezzi aerei. Intorno alle 16, le operazioni di contenimento hanno avuto esito positivo e l’incendio è stato dichiarato sotto controllo. Restano in corso le operazioni di bonifica e monitoraggio dell’area.