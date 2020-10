Brescia-Perugia 1-0 Bisoli jr punisce ancora

Partita in corso: articolo in aggiornamento

In corso la partita fra Brescia e Perugia, valevole per il terzo turno di Coppa Italia. Un tiro del figlio dell’ex tecnico sotto la traversa porta subito in vantaggio le rondinelle. Non è nuovo ad exploit contro l’ex squadra del papà

Il tabellino

BRESCIA: Kotnik, Sabelli, Mateiu, Chancellor, Ndoj, Mangraviti, Skrabb, Aye, Labojko, Jagiello, Bisoli.

A disp.: Joronen, Andrenacci, Van De Looi, Spalek, Ghezzi, Dessena, Verzeni, Papetti. All. Lopez

PERUGIA: Fulignati, Sgarbi, Sounas, Crialese, Konate, Lunghi, Vanbaleghem, Bianchimano, Falzerano, Tozzuolo, Cancellotti.

A disp: Bocci, Rosi,Favalli, Monaco, Elia, Melchiorri, Dragomir, Murano, Moscati, De Marco. All. Caserta

ARBITRO: Ivan Robilotta di Sala Consilina (Fabio Schirru di Nichelino – Antonio Vono di Soverato) – IV° ufficiale: Andrea Bordin di Bassano del Grappa

RETI: 10′ pt Bisoli