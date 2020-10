Perugia Calcio, trovato positivo al Covid

Tegola sul Perugia alla vigilia della trasferta di Coppa Italia con il Brescia. C’è un positivo. Il sospetto è che il contagio possa essere avvenuto mercoledì scorso nella partita col Legnago (che sabato aveva denunciato due positività prima della partita col Gubbio).

L’annuncio

«Il Perugia Calcio comunica che nel corso dei test eseguiti dal gruppo squadra entro le 48 ore antecedenti la gara è stata riscontrata una positività al Covid-19 di un calciatore, il quale è stato prontamente isolato presso il domicilio secondo le direttive federali e ministeriali».

Nuovo tampone

Prima di partire per Brescia (in campo mercoledì alle 16 per il terzo turno di Coppa Italia), nel rispetto delle norme, il Perugia ha predisposto per l’intero gruppo squadra un nuovo ciclo di test mediante tampone rinofaringeo, già effettuato martedì mattina. In accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra ha già iniziato l’isolamento fiduciario, con la possibilità di svolgere la regolare attività di allenamento per tutti gli atleti negativi.

Rischio contagio col Legnago

Non sappiamo chi sia il positivo e se abbia giocato le ultime due partite. Ma come umbriaOn.it aveva fatto notare dopo la positività riscontrata nel gruppo squadra del Legnago, c’è la concreta possibilità che il contagio sia avvenuto mercoledì sera durante la partita col Legnago. Vero che ai tamponi di venerdì nel Perugia erano tutti negativi, ma considerando i 2-3 giorni di incubazione (in cui il virus potrebbe non essere rintracciato nemmeno dal tampone), i tempi tornano. E a questo punto, a cascata, rischia anche la Vis Pesaro, nel caso in cui il positivo del Grifo fosse sceso in campo domenica.

Ulteriori aggiornamenti nel pomeriggio

L’arbitro di Brescia-Perugia

Sarà Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina a dirigere Brescia-Perugia, gara valida per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia, in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 16 presso lo stadio Rigamonti. A coadiuvarlo gli assistenti Fabio Schirru della sezione di Nichelino e Antonio Vono della sezione di Soverato. Quarto uomo Andrea Bordin sezione di Bassano del Grappa.