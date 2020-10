Brescia-Perugia 3-0 Bisoli jr e il virus fermano il Grifo baby

Perugia fuori dalla Coppa Italia e già con la testa alla trasferta di Modena, prima gara di un ciclo terribile che dirà molto sulla stagione biancorossa. Al Rigamonti decidono i gol di Bisoli, Ayè (su rigore) e Mangraviti. A Caserta, oltre ad Angella (colpito dal Covid-19) mancavano anche Kouan, Burrai, Minesso, Negro e il secondo portiere Baiocco, colpito da un grave lutto. Titolari in difesa il primavera Tozzuolo e in attacco l’altro baby Lunghi; in mezzo al campo Konate con Sounas e il francese Vanbaleghem mentre davanti c’era Bianchimano.

La partita

Come se non bastassero le assenze, è arrivato anche il colpo a freddo di Bisoli junior, figlio dell’ex tecnico del Perugia, che colpisce ancora una volta i biancorossi con un gran tiro dalla distanza. Al 26’ arriva il raddoppio bresciano con Ayè che segna su rigore (concesso per l’atterramento di Skrabb da parte del giovane Tozzuolo). Nella ripresa entrano Favalli, Elia e Dragomir e il Grifo si scuote un po’, ma le rondinelle chiudono la contesa con Mangraviti, che devia in porta su azione da corner. Nel finale, topica di Kotnik che si fa scappare il pallone su una punizione di Dragomir e viene salvato dal palo.

Caserta fa i complimenti ai giocani

Il tabellino

Brescia: Kotnik, Sabelli (35’ st Verzeni), Mateiu, Chancellor, Ndoj (20’ st Ghezzi), Mangraviti, Skrabb, Aye, Labojko, Jagiello (25’ st Spalek), Bisoli (20’ st Dessena).

Allenatore: Lopez.

A disposizione: Joronen, Andrenacci, Van De Looi, Spalek, Papetti.

Perugia: Fulignati, Sgarbi, Sounas (18’ st Dragomir), Crialese (18’ st Elia), Konate (30’ st Moscati), Lunghi (18’ st Favalli), Vanbaleghem, Bianchimano, Falzerano, Tozzuolo, Cancellotti.

Allenatore: Caserta.

A disp: Bocci, Rosi, Monaco, Melchiorri, Murano, De Marco.

Arbitro: Ivan Robilotta di Sala Consilina (Fabio Schirru di Nichelino – Antonio Vono di Soverato) – IV° ufficiale: Andrea Bordin di Bassano del Grappa

Reti: 10’ pt Bisoli, 26’ pt Aye (rig.), 26’ st Mangraviti

Ammoniti: Sounas, Crialese, Mateju, Bianchimano, Ndoj.