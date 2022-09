Briccialdi, aumentano le domande di ammissione al Conservatorio

Dopo la pausa estiva ripartono le attività del conservatorio Briccialdi di Terni. Il nuovo anno accademico inizia con una bella notizia: le domande di ammissione per il 2022/2023 sono 130 a fronte delle 90 dello scorso anno. A breve si terranno gli esami di ammissione, con l’auspicio che tante domande si trasformino in iscrizioni.

Una nuova stagione

«Sono molto contento di questi dati», evidenzia il direttore Marco Gatti. «Nonostante le difficoltà del momento storico queste cifre denotano la buona salute dell’istituto che continua a mantenere alto il proprio appeal. Ora iniziamo una nuova stagione a partire da settembre, attività che vedranno master e concerti, spesso con importanti collaborazioni come quella, tra le altre, con l’Università di Perugia. C’è grande fermento, la didattica e le iniziative stanno irrobustendo un vigore che non è stato mai perso. A partire dal 2023 saremo definitivamente statali e così si aprirà un altro grande capitolo di storia del nostro glorioso Istituto intitolato al flautista ternano Giulio Briccialdi».

Gli appuntamenti

La nuova stagione è ricca di appuntamenti. Ad iniziare da sabato 10 settembre al Duomo di Narni, inizio alle 21, con il concerto ‘I tesori della musica veneziana’ a cura del coordinamento di musica antica del Briccialdi. L’orchestra barocca dell’Istituto eseguirà musiche di Vivaldi, Caldara, Busatti e Lotti; voci di Maria Laura Martorana, Elena Mele, Diana Simonelli, Aurora Tarantola, Veronica Vasta (soprani), Elisabetta Pallucchi (contralto), Alessandro Patalini (basso). Il 16 settembre, alle 17.30, in largo Falchi a Terni, si terrà una cerimonia di omaggio al musicista ternano Stanislao Falchi, in occasione del primo centenario della morte. Insegnante e direttore presso l’Accademia di Santa Cecilia, della quale diresse anche i concerti sinfonici, Falchi è stato maestro di eccellenti musicisti, e compositore di opere e di musica sacra e strumentale. Tra gli altri appuntamenti, il 26 e 27 settembre è in programma la masterclass di improvvisazione musicale con Simone Zanchini, fisarmonicista di fama internazionale per l’alta innovatività della sua ricerca musicale e delle sue realizzazioni. Il 29 e 30 settembre si terrà la masterclass di musica vocale da camera con il soprano Micaela Carosi. Infine il Briccialdi sarà presente, per la seconda volta, a fianco del Polo scientifico didattico di Terni dell’Università di Perugia in occasione della notte dei ricercatori ‘Sharper 2022’: il 30 settembre, in piazza del Popolo a Terni, dove si terrà un concerto della Briccialdi Big Band.

Le prospettive

«Il nuovo anno – commenta la presidente Letizia Pellegrini – si apre con ottime prospettive, e soprattutto con la certezza della statalizzazione. Le prime iniziative pubbliche programmate per settembre e per i mesi successivi, i conti in ordine, l’aumento delle domande di ammissione sono indicatori di vitalità interna e di dialogo costante con le Istituzioni, locali e regionali, e con i cittadini che amano la musica. Quello che, in sinergia con il direttore Gatti, auspicavo all’inizio del mio mandato nel 2017, e quello per cui abbiamo costantemente lavorato in anni assai difficili, è diventato finalmente una realtà non solo per il Briccialdi, ma per la comunità ternana. Tutto questo merita e richiede un impegno ulteriore: occorre alimentare e implementare le opportunità che sono ora del tutto aperte. A maggior ragione, dunque, mi auguro ora che cittadini e istituzioni continuino a guardare al Conservatorio come la grande opportunità che esso è, non solo per gli allievi ma per la città tutta. Per questo invito i ternani a fruire gioiosamente di quanto possiamo offrire, e le Istituzioni a mantenere alti e costanti il dialogo e la collaborazione».