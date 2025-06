Intervento dei vigili del fuoco di Perugia, nel primo pomeriggio di mercoledì – intorno alle ore 15.20 – in vocabolo Cerquella (Marsciano) per un incendio che ha coinvolto l’impianto fotovoltaico e il tetto di un capannone agricolo. Il personale del 115 ha domato le fiamme, provvedendo poi alla messa in sicurezza dell’edificio. Non risultano coinvolte persone né animali.

