Perugia, bruciano i Green Pass durante la manifestazione

Nel corso della manifestazione No Green pass di sabato sera, a Perugia, a cui hanno preso parte diverse decine di persone, alcuni partecipanti hanno dato fuoco alle loro certificazioni. Una modalità di protesta che si è verificata anche in altre città.

La manifestazione

La protesta era organizzata dal ‘Fronte del Dissenso Umbria’, che ha pubblicato il video su facebook: il corteo ha sfilato lungo le vie del centro della città, mentre i No Green pass mostravano cartelli contro le misure adottate dal Governo per il contenimento del Coronavirus. Il corteo si è fermato in piazza Italia dove i presenti hanno buttato i pass cartacei in un bidone, bruciandoli.

Le foto della manifestazione no Green Pass (dai social)