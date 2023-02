Bruno Barbieri riaccende i riflettori sull’Umbria: Todi protagonista

di G.R.

Dopo la puntata di Masterchef registrata alle cascate delle Marmore e andata in onda a gennaio, Bruno Barbieri torna in Umbria con la troupe di Sky. I riflettori si accendono su Todi per il programma 4 hotel.

La puntata di quattro hotel

La troupe è arrivata senza tanti preavvisi in Umbria nello scorso fine settimana girando tra mercoledì e giovedì scorso nel territorio tuderte. La puntata che dovrebbe andare in onda tra la fine di maggio e i primi di giugno ha selezionato quattro strutture che rientrano nella categoria delle residenze d’epoca tra cui sicuramente è rientrato il Relais Todini. A palazzo Benedettoni è stata invece fatta la lettura dei voti dati dagli albergatori ai colleghi-concorrenti. Il programma trasmesso su Sky Uno, Now e in chiaro su Tv8 aveva già fatto tappa in Umbria nel 2019 con la vittoria di Nikis Resort di Gubbio nell’episodio che vedeva come protagonisti anche Castello di Petroia sempre nell’eugubino, l’ecoresort Il cantico della natura a Magione e il B&B Borgo Sant’Angelo.